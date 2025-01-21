Комитет по тарифам Ленобласти не согласился с цифрами ФАС по необоснованным расходам

Председатель комитета по тарифам Ленобласти Евгений Андреев не согласился с предписаниями ФАС о необоснованных расходах на 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По словам чиновников, речь идет о суммах корректировок тарифов ресурсоснабжающих компаний, накопленных за 10 лет и не превышающих суммарно 500 млн рублей.

В настоящее время ресурсоснабжающие организации оспаривают расчеты ФАС в суде. Регулятор намерен принять к исполнению как вынесенное представление антимонопольщиков, так и вердикты по судебным спорам. С большой вероятностью, сумма корректировок будет уменьшена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ходе проверки комитета выяснилось, что при расчете уровня потерь электроэнергии регулятор использовал не соответствующие официальной статистике данные. Подробнее читайте в материале — «ФАС потребовала исключить из тарифов Ленобласти необоснованные расходы на миллиард».

Андрей Маркелов