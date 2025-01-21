Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генпрокуратура хочет национализировать АО «Петербургский нефтяной терминал»

Стали известны основания, по которым Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства 2753 акции АО «Петербургский нефтяной терминал», принадлежащих родственникам скончавшегося в 2003 году сооснователя ПНТ Дмитрия Скигина. По данным «Ъ», надзорное ведомство рассчитывает признать ничтожными сделки, совершенные в 2016-2020 годах, которые позволили увеличить долю наследников бизнесмена, являющихся гражданами Германии и Франции, до 50% акций в уставном капитале компании.

Генпрокуратура ссылается на то, что в нарушение действующего российского законодательства над стратегическим предприятием (с 2000 года ПНТ включен в Реестр субъектов естественных монополий — «Ъ-СПб») был установлен иностранный контроль. В качестве ответчиков в иске фигурируют непосредственно АО «Петербургский нефтяной терминал», а также три кипрские офшорные компании: «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Алмонт Холдингс Лимитед». Владельцами последних являются дети господина Скигина-старшего — проживающие сейчас, по некоторым данным, в Швейцарии братья Михаил и Евгений Скигины.

«Ъ-СПб» писал об иске Генпрокуратуры к владельцам ПНТ в минувшие выходные. Все подробности — в материале «Ъ» «Петербургский терминал освобождают от иностранцев».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...