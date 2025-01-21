Генпрокуратура хочет национализировать АО «Петербургский нефтяной терминал»

Стали известны основания, по которым Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства 2753 акции АО «Петербургский нефтяной терминал», принадлежащих родственникам скончавшегося в 2003 году сооснователя ПНТ Дмитрия Скигина. По данным «Ъ», надзорное ведомство рассчитывает признать ничтожными сделки, совершенные в 2016-2020 годах, которые позволили увеличить долю наследников бизнесмена, являющихся гражданами Германии и Франции, до 50% акций в уставном капитале компании.

Генпрокуратура ссылается на то, что в нарушение действующего российского законодательства над стратегическим предприятием (с 2000 года ПНТ включен в Реестр субъектов естественных монополий — «Ъ-СПб») был установлен иностранный контроль. В качестве ответчиков в иске фигурируют непосредственно АО «Петербургский нефтяной терминал», а также три кипрские офшорные компании: «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Алмонт Холдингс Лимитед». Владельцами последних являются дети господина Скигина-старшего — проживающие сейчас, по некоторым данным, в Швейцарии братья Михаил и Евгений Скигины.

«Ъ-СПб» писал об иске Генпрокуратуры к владельцам ПНТ в минувшие выходные. Все подробности — в материале «Ъ» «Петербургский терминал освобождают от иностранцев».

Андрей Цедрик