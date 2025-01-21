В Петербурге ожидается открытие 11 новых апарт-отелей

На рынок Санкт-Петербурга в 2025 году могут вывести 11 новых апарт-отелей. При этом общий номерной фонд в 2500 единиц должен обогнать уровень прошлого года, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

В прошедшем году в Северной столице запустили пять новых гостиниц и 13 апарт-отелей. Совокупный номерной фонд вырос на 1100 единиц. Большая часть ожидающихся в 2025 году апарт-отелей будут находиться под управлением российских сетевых операторов, в их числе «МТЛ. Управление недвижимостью», Becar Asset Management, Visioneer Property Group и других.

«За последние пять лет номерной фонд апарт-отелей и доля этого сегмента в общем объеме гостиничной недвижимости стабильно растут. Заявленный объем новых проектов позволяет сказать, что рынок будет активно развиваться и дальше»,— отмечает партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый владелец бывших гостиниц Sokos выходит на рынок апарт-отелей Петербурга.

Татьяна Титаева