Главные новости за 21 января. Кубань, Крым, Адыгея

На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края впервые обнаружен мазут. К утру 21 января там убрали 6 км береговой полосы, собрали 150 кг загрязненного грунта.

В оперштабе опровергли сообщения об отсутствии запаса воды для ликвидаторов ЧС. Власти заявили, что запасов продуктов и воды для них хватит на пять дней.

Бывшего полузащитника сборной России Алексея Бугаева, который был осужден в прошлом году за сбыт наркотиков в Краснодаре, похоронили в Воронежской области. Экс-спортсмен погиб после того, как решил отправиться на СВО.

В Краснодаре из-за DDoS-атаки временно отключена оплата на парковках со шлагбаумами. В связи с этим они стали бесплатными до устранения последствий.

С севшей на мель в районе мыса Панагия кормы танкера «Волгонефть-239» уже откачали первый из четырех танков с мазутом, на берег доставили около 500 тонн нефтепродуктов.

В Краснодар в 2025 году поступят 50 новых вагонов для трамвая. Транспорт приобретают в рамках концессионного соглашения.

Блогер из Горячего Ключа, известный как «Мага-торнадо», дал объяснения полиции по поводу провокационных видео с участием маленького сына.

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов предложил переименовать Черное море в Русское, «хотя бы для использования во внутренней географии».

Гостиничный комплекс и основную зону катания нового горного курорта в Сочи «Турьев Хутор» начнут строить во втором квартале 2026 года.

На Кубани задержан вандал, разгромивший могилы военнослужащих ВС РФ на кладбище в станице Кубанской Апшеронского района.

«Сочи-Парк» оштрафовали на 300 тыс. руб. за нелегальное исполнение «Песни про зайцев» и композиции «Бродячие артисты».