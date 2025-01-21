В трамвайный парк Краснодара поступит 50 новых вагонов

В Краснодар в 2025 году поступят 50 новых вагонов для трамвая, сообщили власти региона. Транспорт приобретают в рамках концессионного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что строительство новых трамвайных линий и закупка современных вагонов — важный шаг для развития города. Трамвай помогает разгрузить улицы, улучшает мобильность жителей и снижает нагрузку на окружающую среду. «В этом году в рамках реализации концессионного соглашения планируется строительство 9,8 километра трамвайных путей и закупка 50 новых вагонов»,— отметил министр.

В 2023 году завершен первый этап реконструкции трамвайного узла на Московской улице. В 2024 году началось строительство пути от существующей линии до жилого комплекса «Немецкая деревня». В настоящее время работы ведутся до улицы Красных Партизан, а в будущем рельсы проложат к спортивному комплексу «Баскет-Холл» и соединят с маршрутом по улице Московской.

Наталья Решетняк