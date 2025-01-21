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Треш-блогер объяснил полиции, зачем снимает провокационные видео с сыном

Блогер из Горячего Ключа, известный как «Мага-торнадо», дал объяснения полиции по поводу провокационных видео с участием маленького сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Блогер рассказал, что ведет активную жизнь в интернете и часто делится моментами своей жизни, включая время, проведенное с сыном. Он пояснил, что опубликовал видео, на котором ребенок произносит матерные слова, но не подумал о последствиях. «Я снимаю свою жизнь, многим это интересно. Ребенку 2,5 года, я услышал, что он начал материться, обрадовался, что он хоть что-то начал говорить. Решил поделиться с аудиторией. Это вызвало общественный резонанс. Обещаю больше такого не делать»,— сообщил блогер.

Полиция привлекла блогера к административной ответственности за перевозку сына без детского кресла. В ведомстве также отметили, что в действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения по статье о неисполнении родительских обязанностей. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.

Лия Пацан

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