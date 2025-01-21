Выбросы мазута начались на берег Азовского моря

На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края обнаружен мазут. К утру 21 января там убрали 6 км береговой полосы, собрали 150 кг загрязненного грунта, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами, нашли 20 января в районе урочища Кучугуры. В связи с этим контроль береговой полосы расширился от села Мысхако в Новороссийске до урочища.

Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае составляет 265 км. Собирают мазут 65 человек и семь единиц техники.

Татьяна Ручкина