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Погибшего на СВО экс-игрока сборной РФ похоронили в Воронежской области

Бывшего полузащитника сборной России Алексея Бугаева, который был осужден в прошлом году за сбыт наркотиков в Краснодаре, похоронили в Воронежской области 19 января. Как сообщает «РБ Спорт», футболист погиб 3 декабря в зоне спецоперации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тело экс-спортсмена с передовой доставили в Ростов-на-Дону спустя несколько недель. Оттуда его перевезли в Россошанский район Воронежской области, где похоронили на одном из сельских кладбищ.

Алексею Бугаеву было 43 года. Футболист выступал за сборную России, в том числе на «Евро-2004». Кроме того, спортсмен играл за команды «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар».

В ноябре 2023 года экс-футболиста заметили полицейские в Краснодаре на улице Калинина. Поведение спортсмена показалось правоохранителям странным, и его задержали. Алексей Бугаев оказал сопротивление правоохранителям, из-за чего его арестовали на семь суток.

Позже в ГУ МВД России по Краснодарскому краю завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщали в ведомстве, в кармане куртки экс-футболиста нашли почти полкило производного N-метилэфедрона. По предварительной версии, Алексей Бугаев собирался сбывать наркотик, который взял в тайнике, в Сочи, где временно жил у родственников.

В сентября 2024 года краснодарский суд признал бывшего футболиста виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Из тюрьмы футболист отправился на СВО.

Татьяна Ручкина

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