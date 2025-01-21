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В Краснодаре из-за DDoS-атаки не работает оплата парковок

В Краснодаре из-за DDoS-атаки временно отключена оплата на парковках со шлагбаумами, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Проблемы возникли с инфраструктурой оператора связи ООО «СвязьРесурс-Кубань», которая подверглась хакерской атаке. В связи с этим парковки со шлагбаумами стали бесплатными до устранения последствий.

Система оплаты на обычных парковках продолжает работать в штатном режиме, уточнили в мэрии.

Наталья Решетняк

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