В Краснодаре из-за DDoS-атаки не работает оплата парковок
В Краснодаре из-за DDoS-атаки временно отключена оплата на парковках со шлагбаумами, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Проблемы возникли с инфраструктурой оператора связи ООО «СвязьРесурс-Кубань», которая подверглась хакерской атаке. В связи с этим парковки со шлагбаумами стали бесплатными до устранения последствий.
Система оплаты на обычных парковках продолжает работать в штатном режиме, уточнили в мэрии.