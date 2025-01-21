Задержан вандал, осквернивший могилы военнослужащих в станице Кубанской

На Кубани задержан вандал, разгромивший могилы военнослужащих ВС РФ на кладбище в станице Кубанской Апшеронского района, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Им оказался 22-летний местный житель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Могилы бойцов осквернили в ночь с 17 на 18 января. Местные жители обнаружили поврежденные кресты, сорванные флаги и разбросанные венки на могилах погибших солдат. ОМВД России по Апшеронскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений).

Задержанный признался в содеянном и дал показания.

Лия Пацан