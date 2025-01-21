Корму танкера «Волгонефть-239» вмуруют в искусственную насыпь для утилизации

С севшей на мель в районе мыса Панагия кормы танкера «Волгонефть-239» уже откачали первый из четырех танков с мазутом, на берег доставили около 500 тонн нефтепродуктов или больше трети всего находящегося в танкере груза. После завершения работ судно фактически вмуруют в искусственную насыпь, чтобы разобрать его на металлолом и вывезти с территории, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Саму корму судна после того, как удалили нефтепродукты из воды, продолжают с двух сторон подсыпать грунтом. Так судно фиксируют, чтобы было удобнее проводить на нем работы. С внешней стороны искусственную закрытую бухту дополнительно укрепили бетонными блоками — гексабитами.

Обваловку кормы «Волгонефть-239» завершили 17 января. После этого продолжили расширять дорогу. Работы проводят не прерываясь, в связи с тем, что из-за шторма есть прямая угроза искусственному сооружению, поясняют власти.

Ранее у борта танкера, где нефтепродукты перегружают в битумовозы, оборудовали бетонную площадку. Она предназначена для работы тяжелых 20-тонных машин. Власти показывали, как происходит откачка мазута, уверяя, что за процессом следят 10 человек, чтобы не допустить ни малейшей утечки.

Татьяна Ручкина