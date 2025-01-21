Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корму танкера «Волгонефть-239» вмуруют в искусственную насыпь для утилизации

С севшей на мель в районе мыса Панагия кормы танкера «Волгонефть-239» уже откачали первый из четырех танков с мазутом, на берег доставили около 500 тонн нефтепродуктов или больше трети всего находящегося в танкере груза. После завершения работ судно фактически вмуруют в искусственную насыпь, чтобы разобрать его на металлолом и вывезти с территории, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

Саму корму судна после того, как удалили нефтепродукты из воды, продолжают с двух сторон подсыпать грунтом. Так судно фиксируют, чтобы было удобнее проводить на нем работы. С внешней стороны искусственную закрытую бухту дополнительно укрепили бетонными блоками — гексабитами.

Обваловку кормы «Волгонефть-239» завершили 17 января. После этого продолжили расширять дорогу. Работы проводят не прерываясь, в связи с тем, что из-за шторма есть прямая угроза искусственному сооружению, поясняют власти.

Ранее у борта танкера, где нефтепродукты перегружают в битумовозы, оборудовали бетонную площадку. Она предназначена для работы тяжелых 20-тонных машин. Власти показывали, как происходит откачка мазута, уверяя, что за процессом следят 10 человек, чтобы не допустить ни малейшей утечки.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...