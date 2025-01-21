В оперштабе опровергли сообщения об отсутствии запаса воды для ликвидаторов ЧС

В Анапе запасов продуктов и воды для участников ликвидации ЧС хватит на пять дней, сообщили в оперштабе региона. Продовольствие распределяется по полевым кухням в соответствии с заявками каждого пункта питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В настоящий момент, по данным властей, на складе находятся более 30 тыс. литров питьевой воды, а также значительные запасы продуктов: тонна гречневой каши, тонна сливочного масла, тонна макарон, 800 кг сахара, 750 кг картофеля и 650 кг риса.

В сети появился видеоролик, как организатор питания в Благовещенской Зульфия Жукова сообщает об отсутствии питьевой воды на полевой кухне. Позже Зульфия Жукова рассказала о недопонимании и искажении ее слов. Она уточнила, что бутилированную воду доставляют ежедневно по заявке, но 21 января не рассчитали расход из-за жаркой погоды. Однако в пункте питания всегда был горячий чай и кофе, а также выпечка. За время работы 21 января было накормлено более тысячи человек.

Зульфия Жукова добавила, что волонтер из Анапы записала ее слова о нехватке воды, создав впечатление, будто продуктов в пункте питания недостаточно.

Наталья Решетняк