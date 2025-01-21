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«Сочи-Парк» оштрафовали за незаконное использование песен

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Российского авторского общества к АО «Сочи-Парк» о взыскании компенсации за нелегальное использование нескольких музыкальных произведений. Общая сумма ущерба составила 300 тыс. руб., сообщает «Ъ-Сочи».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно решению суда, парк развлечений должен выплатить по 20 тыс. руб. каждому из 15 правообладателей. В их числе — компания PRS (композиция Believe), JASRAC (Battle Without Honor Or Humanity), Анна Шаферан («Бродячие артисты»), ООО «ПМИ» («Песня про зайцев»).

Суд также обязал ответчика возместить РАО расходы по уплате госпошлины в размере 20 тыс. руб. Ходатайства «Сочи-Парка» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства и привлечении третьего лица были отклонены.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Нурий Бзасежев

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