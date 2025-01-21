Курорт «Турьев Хутор» в Сочи начнут строить в 2026 году

Гостиничный комплекс и основную зону катания нового горного курорта в Сочи «Турьев Хутор» начнут строить во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Интеррос», реализующую проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

«Турьев Хутор» станет уже четвертым всесезонным курортом в Сочи и продолжением курорта «Роза Хутор». Реализация проекта позволит увеличить длину горнолыжных трасс на 80 км. Зону катания нового курорта расположат на высотах от 1,3 тыс. до 2,3 тыс. м над уровнем моря, в нижней части будет система искусственного оснежения. Общая протяженность трасс составит около 50 км.

Всего на курорте планируют сделать пять канатных дорог. Проект строительства первой уже одобрен. Канатные дороги будут отечественного производства. Работы планируют начать в 2025 году.

На новом курорте намерены возвести четыре гостиницы на 700 номеров. Это будут объекты категории трех, четырех и пяти звезд.

Татьяна Ручкина