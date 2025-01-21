Летний сезон окрасился черным

В санаториях Анапы и детских лагерях начали отменять летние путевки. Telegram-каналы пишут о возвратах в тех местах размещения, которые расположены на Пионерском проспекте, там могли отозвать до 20% броней. В этом районе продолжаются одни из самых крупных выбросов мазута после крушения танкеров «Волгонефть» в Черном море в середине декабря. При этом в Госдуме заявили, что интерес к летнему детскому отдыху в Анапе уже рухнул на 40%. В Альянсе туристических агентств считают, что говорить о массовых отменах на всем курорте в целом нельзя: доля возвратов, по их данным, не превышает 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ежегодно в санатории туда приезжает по 5 млн человек. Масштабы курортного сезона для города под вопросом даже при самом оптимистичном сценарии, рассказал “Ъ FM” президент Торгово-промышленной палаты Анапы Игорь Ткачук: «Централизованно сейчас на самом деле информацию еще не аккумулировали. Массовых отмен бронирований пока нет. Что касается предстоящего курортного сезона, тоже говорить преждевременно, насколько это безопасно. Выбросы мазута, да, есть. Понятна картинка будет в конце февраля.

У нас в принципе Пионерский проспект и назывался так, потому что там было в советское время больше 140 детских оздоровительных лагерей, из которых осталось, наверное, в лучшем случае 14. Санатории, которые пожаловались, в первую очередь заботятся о здоровье детей, не дожидаясь предварительных результатов по предстоящему курортному сезону, отменили бронирование.

О последствиях в плане экономики и курортного бизнеса нужно думать уже сейчас. Оптимистичный сценарий, что сезон все-таки будет, но не в тех масштабах».

В одном из детских лагерей Анапы «Риа Новости» рассказали, что загрузка на летний сезон уже почти полная, забронировано 98% путевок. Тем временем оперштаб Краснодарского края во вторник, 21 января, сообщил о новых выбросах мазута на 23 участках побережья города. Массовых отмен путевок, возможно, стоит ждать после того, как в начале сезона туда приедут первые отдыхающие, считает гендиректор санаторно-курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычев: «Пока глобального обвала мы не видим. Но в рамках текущей информационной повестки, понятно, что отмены идут.

Что касается детского отдыха в Анапе, побережье, где пионерские лагеря находятся, основные выпали. В районе Витязево и чуть дальше многие объекты, связанные с детским отдыхом, перепрофилировались в последние пять лет под взрослый отдых, и доля именно детского отдыха значительно сокращалась. Что касается санаториев, с бронированием пока, конечно, все выжидают. Повлияют на это первые клиенты, которые приедут на отдых. Они все и решат. Я пока окончательно не ставлю знак минус. Может быть, будет снижение цены либо поток уменьшится, но все равно он будет.

Вернуть деньги просят в том числе и предприятия, которые покупали путевки в санатории для поощрения своих сотрудников. Это, как правило, крупные заказчики, которые заранее определяются. У них прямые контакты с объектами, как раз от них этого стоит ожидать. У нас из таких историй были два заказа, которые перебрасывают часть людей в Сочи».

Как сообщил Минтранс, с танкера «Волгонефть-239» во вторник откачали первый из четырех контейнеров с мазутом. Битумовозы доставили на берег порядка 500 тонн топлива. Всего два судна перевозили более 9 тыс. тонн нефтепродуктов. Состояние пляжей летом будет зависеть от того, успеют ли достать весь мазут со дна до весны, считает эколог и волонтер в Краснодарском крае Александр Люкшин: «Вопрос в том, будут ли повторные обильные выбросы после потепления, потому что процесс откачки далеко еще не завершен. По предварительным данным МЧС, он может занять от трех до девяти месяцев. Есть еще мазут, который в разных частях может быть на дне. И для того чтобы минимизировать вероятность повторных обильных выбросов в летнем сезоне, важно этот мазут каким-то образом ликвидировать со дна: абсорбировать либо еще какими-то способами.

Свежий мазут сейчас выбрасывает мелкими сгустками. На практически всей протяженности побережья я наблюдал это: в районе поселка Волна, на Бугазской косе, в Витязево. В любом случае, несмотря на усилия волонтеров, усилия техники, все равно мелких фракций достаточно много в разных частях. Второй момент — это мазут, который местами находится под толщей песка. Конечно, нужно его масштабное просеивание. Вся протяженность побережья завалена мусором, который выносит штормами. Огромный слой пластика, бытовых отходов на протяжении десятков километров».

Выбросы мазута продолжаются и на берегу Азовского моря. Загрязнение его пляжей расширилось как минимум до 265 км, заявили в оперштабе Краснодарского края. Мазут обнаружили в Славянском районе, ранее загрязнений там не находили.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова