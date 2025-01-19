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Коммерсантъ FM
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Советник Трампа Уолц рассказал о работе над сделкой по сохранению TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп работает над сделкой с китайской соцсетью TikTok, чтобы предотвратить ее блокировку в Соединенных Штатах. Как заявил его советник по нацбезопаснотти Майк Уолц, результаты этой сделки могут быть представлены обществу в течение ближайших суток.

Майк Уолц

Майк Уолц

Фото: Mike Segar / Reuters

Майк Уолц

Фото: Mike Segar / Reuters

Господин Уолц рассказал в эфире телеканала Fox News, что избранный президент ведет работу с IT-компаниями, чтобы соцсеть снова начала работать, при этом добавив защиту американцев от иностранного вмешательства. Он настаивает, чтобы сделка с TikTok отвечала интересам национальной безопасности США.

«Президент Трамп предельно ясно дал понять: во-первых, TikTok — это отличная платформа, которой пользуются многие американцы, и она отлично подошла для распространения его программы во время предвыборной кампании. Но, во-вторых, он собирается защитить данные»,— отметил господин Уолц (цитата по Associated Press).

Закон о запрете работы TikTok в США подписал Джо Байден в апреле 2024 года. Сегодня, 19 января, соцсеть прекратила работу в Соединенных Штатах. Господин Трамп призвал суд отложить запрет TikTok в США, а также пообещал решить судьбу соцсети после инаугурации. Он также заявил, что приложение сможет работать на территории США, если передаст 50% акций американскому государству.

Подробнее — в материале «Ъ» «TikTok ушел, но обещал вернуться».

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