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Коммерсантъ FM
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В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Тульской области произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса. В результате ранения получили десять человек, сообщило областное ГУ МЧС по Тульской области.

ЧП случилось на 61-м км автодороги Тула—Белев, маршрутка столкнулась с легковушкой. Шесть человек были госпитализированы, еще четырем оказали медпомощь на месте. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель 2004 года рождения на «Ниве» совершил столкновение с пассажирским автобусом «Мерседес» под управлением мужчины 1970 года рождения. В числе пострадавших — водитель легковушки и семь пассажиров автобуса. В ГИБДД добавили, что полученные травмы жизни людей не угрожают, передает «Интерфакс».

В региональной прокуратуре рассказали, что ДТП случилось в районе остановки общественного транспорта «Северо-Одоевское лесничество». Ведомство допустило, что количество пострадавших может увеличиться.

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