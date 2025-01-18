В Уфе устанавливают причины крупного пожара в центре

В Уфе за Домом печати загорелся магазин «Светофор», обрушилась кровля здания, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. В тушении огня участвовали более 40 пожарных, к работам было привлечено 12 единиц техники, подано девять пожарных стволов.

Пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние здания. Отмечается, что при инциденте никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

По данным региональной прокуратуры, площадь пожара достигла 900 кв. м. Надзорное ведомство инициировало проверку.

«Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности»,— сообщили в пресс-службе контролирующего ведомства.

Наталья Балыкова