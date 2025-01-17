Отравление олимпиадников, зимние игры стран БРИКС и новые станции до аэропорта

В Казани госпитализировали 12 участников республиканской олимпиады по химии после обеда в столовой оздоровительно-образовательного центра «Дуслык». Дети были доставлены в инфекционную больницу им. проф. Агафонова с признаками кишечного отравления.

В Татарстане планируют организовать зимние игры для стран БРИКС. Руководство республики выступило с инициативой провести соревнования по зимним видам спорта в Казани.

На Горьковской железной дороге по маршруту от Казани до аэропорта планируется строительство двух новых пассажирских платформ — «Госархив» и «Тихорецкая».

Раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал состояние общественного транспорта в республике, указав на нехватку автобусов и дефицит водителей. Проблемы особенно актуальны для Набережных Челнов, несмотря на предпринимаемые меры по обновлению транспортного парка.

Исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии назначен Владимир Максимов. Указ подписал глава республики Олег Николаев после увольнения предыдущего министра 16 января за утрату доверия.

Депутат городского округа Йошкар-Олы от «Единой России» Андрей Сакович не был привлечен к взысканиям за свои комментарии в соцсетях. Экспертиза пришла к выводу, что его высказывания не содержат оскорблений.

В 2025 году в Бугульминском аэропорту планируется увеличить взлетно-посадочную полосу с 1983 до 2500 метров. Это расширение позволит аэропорту принимать более современные и вместительные самолеты, такие как SuperJet.

В Татарстане власти планируют вернуть контроль за средней скоростью автотранспорта из-за увеличения числа погибших в ДТП. Также на дорогах продолжат устанавливать дополнительные камеры наблюдения.

В 2024 году ИТ-отрасль Татарстана заработала рекордные 225 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2019-м. Основной рост выручки связан с продажами отечественного ПО, производством компьютеров, цифровизацией и обеспечением информационной безопасности.

Свидетель по делу мэра Бугульмы Линару Закирову продал ему свою квартиру по заниженной стоимости из-за стрессового состояния и имеющегося кредита. Он сообщил, что продал ее за 5 млн рублей, хоть сам и оценивал ее стоимость в 12 млн рублей.

Влас Северин