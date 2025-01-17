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Исполняющим обязанности Минстроя Чувашии назначен Владимир Максимов

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о назначении Владимира Максимова исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

ВрИО Минстроя Чувашии Владимир Максимов

ВрИО Минстроя Чувашии Владимир Максимов

Фото: Пресс-служба главы Чувашии

ВрИО Минстроя Чувашии Владимир Максимов

Фото: Пресс-служба главы Чувашии

Владимир Максимов родился 23 марта 1985 года в Урмарском районе Чувашии. В 2009 году он окончил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, а затем прошел переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Свою карьеру господин Максимов начал в 2007 году в администрации Урмарского района, а с 2011 года работал в Министерстве строительства Чувашии. С 2016 года он занимал должность заместителя министра, а с 2018 года — первого заместителя министра.

16 января Олег Николаев подписал постановление об увольнении руководителя регионального Минстроя Михаила Коледы с формулировкой «в связи с утратой доверия». Подробнее о причинах отставки читайте в материале — «Дружба на полтора миллиарда».

Анар Зейналов

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