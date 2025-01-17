В Татарстане планируют вернуть контроль за средней скоростью автотранспорта

Из-за ростом числа погибших в различных ДТП власти Татарстана могут вновь ввести контроль за средней скоростью движения автомобилей. Об этом на итоговой коллегии Минтранса Татарстана сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«В целях повышения безопасности дорожного движения предлагается продолжить реализацию возвращения контроля за средней скоростью на дорогах», — отметил руководитель ведомства.

На дорогах также продолжат устанавливать дополнительные камеры наблюдения, пешеходные переходы, тротуары, освещение и использовать новейшие технологии для сокращения числа ДТП, подчеркнул он.

С 2013 по 2021 год превышение средней скорости фиксировали двумя камерами, находящимися друг от друга в нескольких сотнях метров или километров. Из-за большого расстояния точно определять, где именно водитель нарушил скоростной режим, оказалось невозможно. В связи с этим в ГИБДД решили отказаться от штрафов для автомобилистов.

В 2022 году Раис Татарстана Рустам Минниханов попросил Госавтоинспекцию рассмотреть вопрос о возвращении контроля за превышением средней скорости, чтобы сохранить жизни людей. Законопроект о возврате штрафов весной прошлого года обсуждали в Госсовете, но в итоге законопроект был отклонен.

Дарья Сайфиева