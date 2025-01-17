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На железной дороге от Казани до аэропорта появятся две новые станции

На Горьковской железной дороге по маршруту от Казани до аэропорта планируется построить две новые пассажирские платформы — «Госархив» и «Тихорецкая». Об этом на итоговой коллегии Минтранса Татарстана сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Сегодня там пассажиропоток 400 тыс. человек в год», — отметил он.

К 2030 году на этой ветке число пассажиров должно увеличиться до 650 тыс. человек в год, подчеркнул глава ведомства.

За новогодние праздники по Горьковской железной дороге перевезли более 1,1 млн пассажиров, сообщала пресс-служба ГЖД.

Дарья Сайфиева

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