За 2024 год ИТ-отрасль в Татарстане заработала рекордные 225 млрд рублей

За 2024 год ИТ-отрасль республики заработала 225 млрд руб., что в три раза больше, чем в 2019-м. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана в своем телеграм-канале.

Основной рост выручки пришелся на продажи отечественного ПО, производство компьютеров, цифровизацию и обеспечение информационной безопасности.

Министр также отметил, что в ИТ-сфере выросло и количество ИП — до 4 тыс. человек, это составляет 3,4% от общего числа индивидуальных предпринимателей Татарстана. Заработная плата специалистов отрасли достигла 114 тыс. руб., а всего в сфере занято более 40 тыс. человек, это более 3% всего работающего населения.

В 2023 году выручка ИТ-компаний Татарстана достигла 177 млрд руб.

Артём Дергунов