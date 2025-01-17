В 2025-м году взлетно-посадочную полосу аэропорта Бугульмы увеличат до 2,5 км

В Бугульминском аэропорту взлетно-посадочную полосу (ВПП) увеличат с 1983 до 2500 метров. Об этом на ежегодной коллегии заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. По словам чиновника, это позволит аэропорту принимать воздушные суда более высокого класса.

В беседе с корреспондентом «Ъ Волга-Урал» основатель и экс-директор компании «Тулпар Эйр» Азат Хаким пояснил, что увеличение ВПП поможет аэропорту принимать более современные и вместительные самолёты, например, SuperJet. При этом, речи о развитии аэропорта до статуса международного не идет, так как бугульминский аэропорт находится в окружении аэропортов Казани, Нижнекамска, Самары и Уфы. Также бизнесмен отметил необходимость инвестиций в инфраструктуру.

«К тому же к этой полосе ещё нужно будет посадочное оборудование, а это тоже дорогое мероприятие», — добавил господин Хаким.

По мнению собеседника, для жителей Бугульмы и Альметьевска после расширения аэропорта появится возможность совершать чартерные рейсы в Турцию.

Проректор КНИТУ-КАИ по административному обеспечению и развитию Эльвиром Якуповым в беседе с корреспондентом «Ъ Волга-Урал», сообщил, что увеличение взлётно-посадочной полосы необходимо также и для авиационной безопасности.

«Чтобы воздушные суда не выкатывались. Чем больше длина ВПП, тем больше вероятность безопасной посадки», — уточнил господин Якупов.

За 2024 год аэропорты Татарстана осуществили авиаперевозки по 64 направлениям, шесть из которых пришлось на воздушную гавань Бугульмы.

Артём Дергунов