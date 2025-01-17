Минниханов раскритиковал состояние общественного транспорта в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на проблемы общественного транспорта республики. Среди жалоб — нехватка автобусов и дефицит водителей. Об этом он заявил на итоговой коллегии Минтранса региона.

«Очень много жалоб, конечно, на работу общественного транспорта со стороны населения. Людей волнует дефицит автобусов, водителей, длительное ожидание транспорта, его ненадлежащее состояние», — рассказал господин Минниханов.

По словам главы республики, жители часто жалуются на долгое ожидание транспорта и его ненадлежащее состояние. Проблемы особенно актуальны для Набережных Челнов, несмотря на меры по обновлению транспортного парка. «Число жалоб достаточно большое. Эта тема на контроле у руководства страны», — подчеркнул раис. Глава региона также напомнил, что к 2030 году, согласно нацпроекту, не менее 85% подвижного состава общественного транспорта должны быть младше нормативного возраста.

В августе заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров сообщил, что для обеспечения работы общественного транспорта в городе не хватает 678 водителей и 621 кондуктора. Кроме того, за последние пять лет в Казани обанкротились шесть перевозчиков, занимавшихся общественным транспортом.

Анар Зейналов