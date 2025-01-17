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В ответах депутата Йошкар-Олы Саковича на критику граждан не нашли нарушений

Депутата городского округа Йошкар-Олы от «Единой России» Андрея Саковича не привлекли к взысканиям за его комментарии в соцсетях. Согласно заключению экспертизы, его высказывания не являются оскорблениями. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Марийского реготделения партии.

Всего в адрес Марийского регионального отделения партии «Единая Россия» поступило 2 обращения граждан по инциденту, связанному с депутатом.

Для анализа ситуации провели независимую лингвистическую экспертизу его высказываний в соцсетях. Экспертиза подтвердила, что высказывания депутата не унижают честь и достоинство личности, а также не содержат уничижительных характеристик, поскольку не несут такой смысловой нагрузки.

Президиум регионального политического совета решил не привлекать Андрея Саковича к партийным взысканиям, так как нарушения этических норм не обнаружены. Для предотвращения неуместного поведения в социальных сетях Марийское региональное отделение провело ряд воспитательных мероприятий с депутатами и активистами партии.

Ранее СМИ и Telegram-каналы опубликовали скриншоты со страницы депутата в социальной сети «ВКонтакте», на которых он давал уничижительные комментарии своим подписчикам, в том числе отвечая на их вопросы о росте цен на продукты.

Влас Северин

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