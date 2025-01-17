Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 61 боеприпаса и 42 беспилотников. В результате пострадали два человека. Разрушения получили 46 частных домовладений и 26 автомобилей, в том числе «Газель». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде в результате отражения воздушной атаки ВСУ силами ПВО пострадали два автомобиля.

В Белгородском районе по поселкам Новосадовый, Октябрьский, Разумное и селу Беловское ударили с помощью шести боеприпасов и двух БПЛА, которые сбила система ПВО. В Беловском ранены два мирных жителя. Пострадавший при отражении воздушной атаки мужчина продолжает лечение в областной клинической больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй мужчина находится в том же медучреждении в тяжелом состоянии. Он получил ранения в результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете. За сутки в муниципалитете разрушения получили 29 частных домов, 15 автомобилей, четыре надворные постройки, соцобъект, газовая труба.

Над Валуйским округом система ПВО сбила беспилотник. Без последствий.

В Волоконовском районе села Новое и Тишанка, хутора Плотвянка, Старый и Шаховка атаковали с помощью девяти боеприпасов и восьми БПЛА. Пострадали два частных дома и автомобиль.

В Грайворонском округе села Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино обстреляли с помощью десяти боеприпасов. Раненых и разрушений нет.

Над Корочанским районом сбили воздушную цель — повреждены два частных домовладения и четыре машины.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись обстрелам с помощью 34 боеприпасов и 18 беспилотников. Разрушения получили три частных домовладения, автомобиль, ангар предприятия, коммерческий объект, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселок Красное, села Архангельское, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Панков обстреляли двумя артснарядами и 13 БПЛА, 12 из которых сбили. Пострадали десять частных домов, два автомобиля и «Газель», шесть надворных построек, склад.

Сутками ранее вооруженные силы Украины атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 89 боеприпасов и 42 беспилотников. В результате никто не пострадал, был зафиксирован ряд разрушений.

Алина Морозова