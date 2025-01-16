Мирный житель был ранен в голову при отражении атаки ВСУ в Белгородской области

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбит ряд воздушных целей. В результате в селе Беловское Белгородского района был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавший получил осколочные ранения головы и предплечья. Бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу в облцентре.

Предварительно, в Беловском в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады. В одном домовладении поврежден гараж. Осколками посечены пять автомобилей. В поселке Разумное Белгородского района посечены фасад соцобъекта и три легковушки. В Белгороде повреждено лобовое стекло автомобиля.

Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается, информация о последствиях уточняется.

Алина Морозова