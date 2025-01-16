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ВСУ обстреляли девять белгородских муниципалитетов за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 89 боеприпасов и 42 беспилотников. Повреждены один автомобиль и три частных дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью 11 боеприпасов и семи беспилотников попали поселок Майский, села Журавлевка, Красный Хутор, Солнцевка, Устинка, Черемошное и Щетиновка. Поврежден автомобиль.

В Борисовском районе село Стригуны атаковано одним беспилотником. Пострадали окна, стена и забор частного дома.

Над Валуйским округом система ПВО сбила два БПЛА, а Вейделевский район подвергся атаке одного украинского беспилотника. В обоих случаях обошлось без последствий.

В Волоконовском районе с помощью 24 боеприпасов и восьми БПЛА обстреляли села Нижние Лубянки и Тишанка, хутора Киселев, Плотовка и Старый. Повреждены два частных дома, коммерческий объект и линии газо- и электроснабжения.

В Грайворонском округе села Безымено, Козинка и Пороз атаковали с помощью 13 снарядов. Без последствий.

Над Красногвардейским округом сбили шесть БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе с помощью 36 боеприпасов и 12 беспилотников обстреляли поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье. Разрушения получили нежилой дом и ангар предприятия.

В Шебекинском округе под удар ВСУ с помощью пяти боеприпасов и пяти беспилотников попали села Маломихайловка, Сурково, Терновое, а также хутор Марьино и Мухин. Поврежден частный дом.

Сутками ранее ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 94 боеприпасов и 36 беспилотников. Пострадали трое мирных жителей.

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Анастасия Колпачева

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