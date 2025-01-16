Белгородец серьезно пострадал при подрыве автомобиля

Автомобиль наехал на взрывоопасный предмет в селе Беловское Белгородского района Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавший получил множественные осколочные ранения, он находится в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи везет пациента в областную клиническую больницу в Белгороде.

Транспортное средство загорелось — спасатели потушили его. На месте работают оперативные службы.

Сегодня днем над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей. В результате в селе Беловское мирный житель получил осколочные ранения головы и предплечья. Его отправили в больницу.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова