Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 января

16:46. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил региональный оперштаб.

16:43. В Курской области объявлена ракетная опасность — оперштаб региона.

15:18. В результате атаки БПЛА на тамбовский Котовск ночью 11 января были выбиты окна в 82 квартирах десяти МКД. Также установлено не менее 100 окон, в которых выбито одно стекло. ПО данным на 17 января, все отдельные стекла вставлены. С заводов поступило 178 окон. 17 из них установили за два последних дня, еще «не менее 20» планируется смонтировать сегодня, 20 января — завершить эту работу. Осмотрены и произведены замеры 32 балконов, заказы на их изготовление также отправлены в производство. В ремонте нуждаются три наиболее пострадавшие квартиры. По ним составлены дефектные ведомости. На следующей неделе проекты ремонта будут направлены в экспертизу и после ее прохождения начнется ремонт. Об этом сообщили в правительстве региона.

13:19. Ведется обстрел города Шебекино Белгородской области — РСЧС.

12:49. С начала января вооруженные силы Украины лишились на Курском направлении более 5,6 тыс. человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийского орудия и миномета, более 210 автомобилей. Об этом сообщили в МО РФ.

12:42. С начала января подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ четыре населенных пункта Суджанского района Курской области — деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое, село Русское Поречное. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

12:37. Вооруженные силы РФ освободили в Курской области 800 кв. км (63,2%) территории, занятой украинскими боевиками (всего — 1 268 кв. км). Об этом сообщили в Минобороны России.

12:11. В Лискинском районе Воронежской области продолжается тушение пожара на нефтебазе, начавшегося после атаки БПЛА поздним вечером 15 января. Как рассказал губернатор Александр Гусев, за ночь распространения огня не допущено. Спасатели работают круглосуточно. Пострадавших нет.

11:44. К маю 2025 года более 300 белгородских школьников могут получить навыки создания и управления БПЛА. Об этом заявил кандидат в мэры Белгорода Валентин Демидов в ходе заседания горсовета.

11:13. За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 61 боеприпаса и 42 беспилотников. В результате пострадали два человека. Разрушения получили 46 жилых помещений и 26 автомобилей, в том числе «Газель». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:29. Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, начавшегося после атаки БПЛА, выросла до 2,8 тыс. кв. м. Его тушат по самому высокому номеру сложности. Об этом сообщило информагентство РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

10:25. 14 января вблизи госграницы РФ на Курском направлении была уничтожена украинская группа ССО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

10:06. Из резервного фонда правительства РФ будет направлено более 240 млн руб. на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в кабмине.

10:04. Расчеты FPV-дронов мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили скопления живой силы и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

9:57. Первые 640 рулонов антидроновой сетки поступили в Белгородскую область. С помощью нее будут защищать дома в Шебекине от атак дронов ВСУ. Сейчас в работе находятся десять МКД. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:45. ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения для контратак против группировки войск «Север». Об этом сообщило РИА «Новости».

9:12. В Орле пункты сбора гуманитарной помощи «Своих не бросаем» каждую неделю работают на ярмарках выходного дня. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

8:32. Сотрудники Тамбовского округа заменили входную дверь и стекла в окнах частного дома, пострадавшего при атаке БПЛА ночью 15 января. Об этом сообщили в местной администрации.