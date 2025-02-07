Перейдет ли свободное падение в крутое пике

После сентябрьского повышения в десятки раз госпошлин за обращение в суд (см. “Ъ” от 23 июля 2024 года) юристы рисовали не самые радужные перспективы. Многие прогнозировали резкое падение числа исков и жалоб, в том числе от бизнеса в Верховный суд (ВС), учитывая, что шансы на передачу дела в экономколлегию колебались в районе 2%. Тем более подача такой жалобы помимо уплаты выросших пошлин и прохождения нижестоящих инстанций обычно требует затрат на правоведов, знающих тонкости оформления аргументов. Хотя некоторые юристы были настроены более оптимистично, рассчитывая, что снижение количества жалоб в ВС позволит его судьям более внимательно подходить к изучению дел, а также пересматривать больший процент споров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Я взяла на себя смелость сравнить количество рассмотренных ВС жалоб на решения арбитражных судов и долю тех из них, что удостоились передачи в экономколлегию за последние три месяца (с 1 ноября 2024 по 31 января 2025 года) с аналогичным периодом прошлого года. Ноябрь в качестве точки отсчета взят не случайно — два месяца базово отводятся ВС на изучение жалобы.

По подсчетам на основе данных картотеки арбитражных дел, общее число вынесенных ВС актов (и основных, и промежуточных) снизилось на 41%, с 9596 до 5630 штук. Кроме того, число всех рассмотренных по существу жалоб (исходя из суммы определений ВС о передаче в коллегию и об отказе в передаче) упало даже сильнее — на 48,18% (4603 против 8883 штук). В итоге примерно вдвое меньше споров было передано в экономколлегию ВС: 86 дел против 161. Чтобы убедиться в наличии «падающего» тренда и отсутствии «искажений картинки», я сравнила данные за пять предыдущих лет — наблюдения подтвердились.

Грустнее всего, что шансы на попадание спора в коллегию остались около 2%, хотя после двукратного снижения числа жалоб логично было ожидать повышения доли до 3–4%. Но если количество рассмотренных коллегией дел уменьшится, хочется ожидать более качественных, содержательных и глубоких решений по ним, применимых не к частному казусу, а к правовой проблеме. «В конце концов, общество должно ценить и уважать ВС не за усталость, а за результат. Напомню, что Конституция РФ возлагает на ВС обязанность давать разъяснения по вопросам судебной практики»,— подчеркивает старший партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай.

Остается надежда, что такая реакция на повышение судебных пошлин лишь «первый шок», который со временем пройдет, и спустя какое-то время бизнес посчитает свои издержки от несправедливых решений нижестоящих судов и повысит активность в их обжаловании, а у судей ВС снова вырастет нагрузка.

Анна Занина