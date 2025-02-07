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Дни рождения

Сегодня исполняется 75 лет художественному руководителю Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера», народному артисту РФ Юрию Александрову

Юрий Александров

Юрий Александров

Фото: Анна Ривман

Юрий Александров

Фото: Анна Ривман

Его поздравляет президент Ассоциации музыкальных театров (АМТ), художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, народный артист РФ Георгий Исаакян:

— Дорогой Юрий Исаакович! Бесконечно приятно поздравлять с юбилеем человека-легенду — во всех смыслах, в том числе в самом прямом, поскольку Вы являетесь обладателем почетной премии АМТ «Легенда» за свой неоценимый вклад в развитие российского и мирового музыкального театра. Приятно поздравить Вас во многих ипостасях: как выдающегося режиссера, чьи спектакли стали эталонными для многих последующих поколений деятелей оперного театра, как создателя уникального театра «Санктъ-Петербургъ Опера», имеющего неповторимый репертуар и художественный стиль, как одного из сооснователей и первого президента АМТ, уже объединяющей более семидесяти театров гигантского пространства Евразии. И, конечно же, как замечательного друга, внимательного и неравнодушного коллегу. Желаю Вам дальнейшей творческой неуспокоенности и свершений, любви и уважения коллег, здоровья и внутренней гармонии!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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