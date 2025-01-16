Главные новости за 16 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Комитет имущественных отношений и СПб ГКУ «Имущество СПб» подали в суд на Кирилла Нагиева, сына знаменитого артиста. Спор связан с имущественными правами, иск основан на договоре аренды имущества.

Сотрудники собственной безопасности Главка заподозрили начальника отдела полиции Красносельского района в получении взятки в размере 195 тыс. рублей. Указанную сумму правоохранитель получил от коммерсанта. Взамен он обязался покровительствовать бизнесмену и не привлекать его к ответственности за допущенные нарушения в сфере торговли.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил своему коллеге из Госдумы Виталию Милонову разработать проект закона с изменениями для статьи 198 ЖК РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 16 января.

Производитель фасадных систем ООО «Нордфасад» стал единственным учредителем компании ООО «ТРК-Петербург-2», которой принадлежит ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте, 24 в Красногвардейском районе Петербурга. Объект мог быть продан на торгах по начальной цене в размере 2,15 млрд рублей.

По итогам декабря 2024 года в Петербурге и пригородах насчитывалось 3 330 алкомаркета. С февраля 2024-го их количество увеличилось на 11,3%. В абсолютных значениях прирост составил 338 единиц.

Двадцать два земельных участка в районе Софийской улицы изъяли для строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой. Участками поделились компании «ИЛР Инвест», логистический парк «Софийский», «Антик», «СтройАгроБалт», «Активная упаковка» и «ПромБокс».

Авиакомпания «Белавиа» со 2 апреля запускает прямые регулярные рейсы между Брестом и Петербургом. Преодолеть расстояние более чем в 1,1 тыс. км можно будет за 1 час 50 минут.

Сервисный цех по ремонту и обслуживанию «Сапсанов» и «Ласточек» в поселке Металлострой, построенный компанией Siemens в 2016 году за 55 млн евро, продали на аукционе почти за 1,5 млрд рублей, сообщает «Новый проспект». Покупателем стало ОАО «РЖД».

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик терминала ВСМ. Разработкой проекта занималось ООО «Первый проектный институт».

Суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ДПС из Волхова, их признали виновными по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки групой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов гражданина), сообщает СУ СКР по Ленобласти.

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего военного комиссара Гатчины и Гатчинского района Ленобласти Евгения Жиленко к семи годам условно с испытательным сроком в 5 лет по статье о получении взятки (3 эпизода). Также фигуранту был назначен штраф в 600 тыс. рублей.

Заработная плата дворников Санкт-Петербурга вырастет на 30% во втором полугодии. Индексация будет осуществлена в два этапа: на 15% поднимают с 1 января и еще на 15% с 1 июля. После они будут получать ежемесячно почти 99 тыс. рублей.