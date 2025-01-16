Петербургским дворникам поднимут зарплаты до 99 тысяч рублей

Заработная плата дворников Санкт-Петербурга вырастет на 30% во втором полугодии. Об увеличении уровня дохода специалистов ручного труда сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Для эффективной работы дворников обеспечивают всем необходимым. Теперь же губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал идею поднять зарплату им и механизаторам. Индексация будет осуществлена в два этапа: на 15% поднимают с 1 января и еще на 15% с 1 июля. После они будут получать ежемесячно почти 99 тыс. рублей.

В Смольном считают эту меру шагом к улучшению финансового положения специалистов ручного труда и признанию их труда. Там уверены, что уровень зарплаты повысит мотивацию и будет способствовать улучшению ситуации с уборкой города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что штат дворников в Петербурге увеличили на две тысячи человек.

Татьяна Титаева