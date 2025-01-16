Бывших сотрудников ДПС из Ленобласти признали виновными в получении взятки

Суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ДПС из Волхова, их признали виновными по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки групой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов гражданина), сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, сотрудники правопорядка получили от водителя взятку. Чтобы скрыть следы преступления, один из подсудимых вынес подложное постановление по делу об административном правонарушении. В итоге суд назначил сотрудникам ДПС по 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также их лишили права занимать должности в органах власти и правоохранительных структурах сроком на 4 года. Одному из осужденных назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники собственной безопасности Главка заподозрили начальника отдела полиции Красносельского района в получении взятки в размере 195 тыс. рублей. Указанную сумму правоохранитель получил от коммерсанта.

Андрей Маркелов