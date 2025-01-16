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Архитектурный облик будущего терминала ВСМ утвердили в Петербурге

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик терминала ВСМ. Документ был принят в конце декабря 2024 года, но появился на сайте лишь в январе.

Эскиз будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге

Эскиз будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге

Фото: ООО «Первый проектный институт»

Эскиз будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге

Фото: ООО «Первый проектный институт»

Разработкой проекта занималось ООО «Первый проектный институт». Вокзал будет состоять из двух основных частей: исторические склады Кокоревых и новое здание, расположенное в основном над железнодорожными путями. Вестибюль для приема пассажиров разместят на первом этаже.

На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом понадобится 2,3 млрд рублей. Поезд, который будет ходить по этому направлению, назвали «Белый кречет».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый опытный состав для ВСМ планируют поставить на год раньше срока.

Татьяна Титаева

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