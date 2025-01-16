Количество алкомаркетов в Петербурге выросло на 11,3% с февраля 2024 года

По итогам декабря 2024 года в Петербурге и пригородах насчитывалось 3 330 алкомаркета. С февраля 2024-го их количество увеличилось на 11,3%. В абсолютных значениях рост составил 338 единиц. Как отмечает эксперт по недвижимости Петербурга Роман Ильченко, на рынке коммерческой недвижимости города алкомаркеты занимают свою устойчивую нишу благодаря ряду ключевых преимуществ. Главный плюс таких точек — стабильность, что в конечном счете становится решающим показателем для арендодателей.

«Алкогольная продукция востребована всегда, вне зависимости от сезона или экономической ситуации, поэтому такие арендаторы гарантируют предсказуемый доход. Сетевые игроки предпочитают долгосрочные договоры, что избавляет собственников от хлопот с поиском новых арендаторов, а конкуренция между сетями подталкивает их предлагать более привлекательные условия, иногда даже выше среднерыночных ставок»,— отмечает господин Ильченко.

За период с октября 2023-го по декабрь 2024 года число алкомаркетов в Петербурге выросло на 458 точек (+15,9%). С апреля 2023 года прирост составил 22,6%, или 615 единиц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сервис самовывоза алкоголя из магазинов запустили в Петербурге.

Дарья Астанина