«Белавиа» со 2 апреля запустит прямые рейсы из Бреста в Петербург

Авиакомпания «Белавиа» со 2 апреля запускает прямые регулярные рейсы между Брестом и Петербургом. Преодолеть расстояние более чем в 1,1 тыс. км можно будет за 1 час 50 минут. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Полеты планируются два раза в неделю — по средам и субботам. В направлении Петербурга рейс будет осуществляться с 16:15 до 18:05. Вылет из аэропорта Северной столицы в Брест запланирован на 18:55, время прилета — 20:40.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания AZAL сохранит рейсы в Петербург после крушения лайнера в Актау.

Дарья Астанина