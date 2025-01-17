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«Повторение подобных аварий гарантировано»

Александр Котов, партнер по консалтингу NEFT Research

О масштабах и причинах разлива мазута в Керченском проливе в интервью “Ъ” рассказал партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов.

Александр Котов

Александр Котов

Фото: из личного архива

Александр Котов

Фото: из личного архива

— Можно ли считать аварию в Керченском проливе масштабной с точки зрения мирового опыта?

— С учетом объема перевозимого тяжелого топлива —довольно значимой. Но было много более существенных катастроф. Сразу вспоминается взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в 2010 году в Мексиканском заливе на месторождении Макондо. Нефть из поврежденной скважины поступала в залив 87 дней, всего около 5 млн баррелей. Законсервировать ее удалось лишь через 152 дня. Для ликвидации последствий помимо глушения скважины и монтажа защитного купола применялись биологические методы очистки.

— В чем причины таких разливов?

— Они лежат на поверхности: у нас проблема с гражданским флотом и контролем за его техническим состоянием. И речь не только о водном транспорте или старых судах. Недавно мы узнали о том, с каким количеством нарушений работала авиакомпания «Азимут», эксплуатирующая новые современные самолеты. Основной причиной крушения двух танкеров стало полное игнорирование существующих правил и требований со стороны эксплуатантов.

— Принятые первоначально меры были достаточными?

— Оценку оперативности уже дал президент страны: меры были недостаточными и принимались с опозданием. Адекватная оценка и выставление необходимых заграждений могли бы снизить негативный эффект. Вероятно, из-за боязни сообщить наверх плохие новости последствия преуменьшались. То же самое мы видели в Мексиканском заливе: сначала говорили, что ничего катастрофичного не произошло и все под контролем.

— Какие населенные пункты могут пострадать?

— Сейчас около 55 км береговой линии в Краснодарском крае и 15 км в Крыму загрязнены мазутом. Это пляжи крупнейших черноморских курортов по обе стороны от Керченского пролива — Анапа, Севастополь, Керчь, Балаклава, Феодосия, Алушта, Судак. Вполне возможно, что с повышением температуры моря в мае мазут дойдет и до акватории Сириуса и Сочи.

— Можно ли купаться в воде с мазутом?

— В организм человека или животных мазут может попадать при проглатывании, вдыхании паров или через кожный покров. Происходит отравление. Последствия для фауны могут быть очень серьезными: страдают планктон, мелкая рыба, крупная рыба и млекопитающие, естественно птицы.

— Пишут, что мазут опускается на дно. Он будет всплывать?

— Мазут плохо растворяется в воде, в том числе соленой. В море при высоких летних температурах мазут, как и другие нефтепродукты, поднимается наверх, образуя пленки. При низкой температуре мазут превращается в плотную вязкую массу, которая оседает на дне или выбрасывается при волнении моря на сушу. Это мы сейчас и наблюдаем. Останется мазут в море, пока его не соберут непосредственно там или пока он весь рано или поздно не будет вынесен на берег.

— Как лучше чистить акваторию?

— Эффективнее всего устанавливать специальные заграждения. Затем могут быть применены биологические методы: обработка микроорганизмами, способными питаться оставшимися в воде нефтепродуктам. Предварительно иногда используют поверхностно активные вещества для диспергирования загрязнения. Вынесенные на берег нефтепродукты собирают с использованием техники и ручного труда, обрабатывают твердыми абсорбентами.

— Что делать с песком, в который попал мазут?

— Скорее всего, будет использован термический метод: сжигание при высоких температурах с очисткой отходящих газов. В России много компаний, умеющих работать с нефтяными шламами.

— Есть риски таких инцидентов в будущем?

— Даже не риски. Повторение подобных аварий просто гарантировано с учетом существующего качества регулирования и контроля в отрасли. Это просто вопрос времени. Только кардинальное изменение подхода к регулированию, контролю, ужесточение ответственности за нарушения правил перевозки опасных грузов могут нивелировать этот фактор.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко

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