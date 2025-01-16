В Чувашии задержали сотрудника республиканского фонда капремонта

В Чувашии был задержан ведущий инженер производственно-технического отдела Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В отношении сотрудника завели уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе СК региона.

По версии следствия, в январе 2024 года между республиканским фондом и коммерческой организацией был заключен договор на оказание услуг по ремонту и замене лифтов многоквартирных домов. Цена работ составила более 179 млн руб. Фигурант сообщил представителю подрядчика о необходимости передачи через него должностным лицам Минстроя Чувашии взятки в размере 5,2% от стоимости договора (более 9 млн руб.). Денежные средства должны были передать для заключения фондом капремонта дополнительных соглашений с организацией, увеличения стоимости контракта и попустительства при приемке объектов.

С марта по июль фигурант получил от представителя подрядной организации часть взятки на сумму более 2,5 млн руб. 14 января 2025 года в Чебоксарах мужчину задержали сотрудники УФСБ по Чувашии при получении 3,5 млн руб. Фигурант был задержан.

Фигурант дал показания на сообщников. Продолжается сбор доказательств, по месту жительства и работы подозреваемого провели обыски.

В июле 2021 года районный суд Курска признал виновным бывшего руководителя регионального фонда капремонта Виктора Бобрышева в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.

Диана Соловьёва