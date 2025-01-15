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Минтранс: мазут из танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

Мазут из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в районе мыса Панагия, откачают до конца января, сообщила пресс-служба Минтранса. Ранее в Морспасслужбе говорили, что после откачки нефти танкер поднимут на берег, а затем передадут владельцам для утилизации или реновации.

Сейчас специалисты Минтранса завершают процесс обваловки — создания насыпи вокруг танкера, которая защитит часть судна от штормов и даст возможность начать откачку мазута, говорится в сообщении Минтранса. Глава МЧС Александр Куренков пояснял, что обваловка — второй этап поднятия кормовой части с мели, после этого специалисты начнут откачку мазута с танкера. Первый этап — создание подъездной технической дороги к кормовой части — был завершен 14 января.

Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов ранее говорил, что для откачки нефти сотрудники ведомства реанимируют систему подогрева нефтепродуктов танкера — завезут на судно около 20 т дизтоплива и пресной воды, чтобы нагреть мазут до температуры, при которой его можно будет перекачать на другое судно. Разогреть мазут до рабочих температур можно в течение пяти суток.

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» в результате крушения и шторма выбросило на мель в районе мыса Панагия (в 82 м от береговой черты в границах морского порта Тамань в Краснодарском крае). 10 января в месте нахождения кормовой части танкера произошел новый разлив — мазут распространился на 2,8 тыс. кв. м. вдоль берега. Сейчас вокруг танкера установлено 2140 м боновых заграждений, от кормовой части уже вывезли 1236 т нефтесодержащей смеси.

О ситуации — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Полина Мотызлевская

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