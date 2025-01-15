За месяц уборки мазута с пляжей Кубани к врачам обратились 146 человек

За период с 18 декабря 2024 года за медицинской помощью обратились 146 человек, которые занимались очисткой пляжей от мазута в Краснодарском крае, сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов. Три ликвидатора были госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью, 142 обратившимся помощь оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась трем пациентам, все они уже выписаны по выздоровлению. В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано»,— написал Евгений Филиппов в Telegram-канале.

Глава минздрава Краснодарского края добавил, что в Анапе на береговой линии развернуты шесть врачебно-фельдшерских постов. В каждом дежурят по два медика. На побережье также открыли мобильный штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края. В городской больнице Анапы развернули 14 коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов.

Портал 93.ru ранее опубликовал материал, в котором говорится о гибели 17-летнего подростка. Его родственники утверждают, что он отправился убирать мазут, где надышался парами нефтепродуктов и умер.

Разлив мазута в Черном море произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проблему с разливом нефтепродуктов не решить, пока поврежденные суда остаются в море. Минтранс пообещал откачать мазут из кормовой части танкера «Волгонефть-239» до конца января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».