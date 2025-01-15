Израиль опроверг сообщения о согласии «Хамаса» на договор по Газе

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли появившуюся в прессе информацию о том, что палестинское движение «Хамас» дало согласие на вариант соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников.

«Вопреки сообщениям, террористическая организация "Хамас" до сих пор не дала ответ на сделку»,— отметили в канцелярии Биньямина Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Сегодня, 15 января, в СМИ появилась информация, что израильские чиновники ожидают подписания соглашения грядущей ночью или в четверг днем. В частности, издание Walla News писало со ссылкой на источники, что в переговорах по освобождению заложников произошел прорыв и военный лидер «Хамаса» в Газе Мохаммед Синвар дал свое согласие на условия по сделке. 13 января агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник, что Катар передал представителям Израиля и «Хамаса» итоговый проект соглашения.

Очередной раунд переговоров между Израилем и «Хамасом» по введению режима прекращения огня в секторе Газа прошел 14 января в столице Катара Дохе. Советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщал, что переговоры находятся на финальной стадии. При этом он отметил, что «слишком радоваться тому, что происходит сейчас, не стоит». «Пока не будет объявления, никакого соглашения не будет»,— заключил дипломат.

Анастасия Домбицкая