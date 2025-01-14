Аксенов: ситуация деградирует, пока затонувшие танкеры с мазутом остаются в море

Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил президенту Владимиру Путину, что выбросы мазута на берега полуострова стали небольшими. При этом он отметил, что ситуация будет деградировать, если затонувшие танкеры не поднять со дна Черного моря.

«У нас небольшой объем пока выбросов, с воздуха крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья крымского, пока не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе»,—- сказал Сергей Аксенов на совещании с президентом. Запись опубликована в Telegram-канале главы Крыма.

Позже министр экологии Крыма Ольга Шевцова сообщила, что сегодня, 14 января, в Ялте обнаружили два новых выброса мазута, еще один — на острове Тузла. Она добавила, что за сутки очищено 1,5 кв. м акватории и 250 м береговой линии. По ее словам, осталось очистить 2,55 км острова Тузла.

Разлив мазута произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море 15 декабря. 10 января стало известно о новом разливе из затонувшего судна вблизи порта Тамань.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».