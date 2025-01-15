Газу предоставили «гуманитарный коридор»

Россия начнет гуманитарные поставки газа в Приднестровье, по крайней мере, об этом сообщил глава непризнанной республики. По словам Вадима Красносельского, решение было принято на переговорах в Москве. Он заявил, что подача будет произведена в объеме, который необходим для населения, теплоэнергетики и промышленных предприятий именно Приднестровья. Впрочем, подробностей о дате возобновления поставок и их маршруте не приводится. С 1 января Молдавия перестала получать газ из России. Транзит проходил через Украину, а Москва и Киев не подписали новый контракт. «Газпром» также указал на долг местной энергокомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кишинев начал закупать электроэнергию у Румынии. Тем временем ситуацию в Приднестровье власти называли критической: прекращение поставок российского газа привело к остановке большинства предприятий. И ситуация только усугубляется, рассказал главный редактор местного издания «Логос-пресс» Дмитрий Калак: «Остановка промышленных предприятий для Приднестровья сегодня, наверное, даже более значимая проблема, чем отсутствие тепла, света и газа в домах жителей, потому что это бы практически означало, что экономика региона простаивает и, естественно, не было бы поступлений в бюджет. Особенно это касается металлургического завода в городе Рыбница, который обеспечивает примерно половину бюджета республики.

Если начнется поставка газа, то встает очень много вопросов: возобновит ли работу Кучурганская ГРЭС в Приднестровье, откуда подавалась электроэнергия на правый берег Днестра, то есть в Молдавию? Будет ли она вырабатывать электроэнергию для страны? Начиная с 14 января, она начала испытывать определенные проблемы с электроснабжением. В первые дни после Нового года многие предприятия не работали, сейчас они начинают включать производственные мощности, и уже проблема электроснабжения становится актуальной.

Даже при наличии возможности закупить электроэнергию в Румынии мощностей не хватает для того, чтобы полностью обеспечивать потребности.

В Приднестровье ситуация же лучше пока не становится. Более того, учитывая, что газ в республику подавался из тех остатков, которые были в трубе, а они постоянно уменьшаются, возможно, будут отключать еще дополнительно населенные пункты или предприятия».

Ранее власти непризнанной республики отчитались об отсутствии газа в 122 населенных пунктах, это могло затронуть более 50 тыс. граждан. Тем временем президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не будет мешать возобновлению поставок газа в регион. Впрочем, реальных возможностей для этого сейчас нет, отметил старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Раньше российский газ шел в Приднестровье через Украину. Контракт там один — с компанией "Молдовагаз", которая одновременно как бы и молдавская, и приднестровская, и российская по составу акционерного капитала. При этом именно Приднестровье за газ не платит уже лет 20, долг висит, но Россия никогда не требовала его вернуть. То есть та задолженность, которую "Газпром" хочет получить с молдавской стороны, это деньги за потребление газа именно на территории, подконтрольной Кишиневу, чего Молдавия делать не хочет. И это одна среди прочих причин, почему у нас не получается наладить поставки.

Как сейчас можно это сделать? Гипотетически газ может идти снова через территорию Украины, как и раньше. Но для этого нужны какие-то переговоры, опять же, вопрос, кого с кем, потому что без согласия Киева этот газ же туда не протолкнуть. Сложно себе представить, чтобы Россия выступила с подобным запросом. Возможно, его может выдвинуть кто-то другой, какой-то посредник в ЕС, или Молдавия сама, или Европейская комиссия. Может быть, какие-то европейские страны после инаугурации Трампа станут более смелыми и возьмут на себя такую роль.

Еще вариант — поставить российский газ через "Турецкий поток", через Балканский полуостров и дальше через Румынию в Приднестровье, но там все упирается в то, что необходимо пройти участок по Одесской области.

То есть опять без согласия Киева мы это сделать не можем. Теоретически еще можно дать денег Приднестровью на закупку тех или иных видов энергоресурсов через Молдавию, где-нибудь в Румынии, уголь как минимум можно приобрести. В республике сейчас живут 200 тыс. людей с паспортами России. Там есть наш военный контингент, базы, склады, вооружение. Для нас это история стратегического характера, не коммерческая, но она некоммерческая уже 20 лет. Там потребление-то не такое большое, около 2 млрд кубов в год, почти весь газ уходит на эту приднестровскую ГРЭС».

8 января в правительстве Приднестровья сообщили, что запасов топлива для обеспечения повседневных нужд хватит еще на 24 дня. Из-за массовых отключений электричества товарный импорт непризнанной республики сократился на 43%, то есть ущерб составил минимум $7 млн. Также, по данным властей, на 60% снизились объемы экспорта. Больше всего это коснулось металлургии, машиностроения и химической промышленности.

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Ульяна Горелова