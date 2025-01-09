Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Это не просто бизнес-конфликт»

Дмитрий Дризе — о ситуации в Приднестровье

Во всем виноваты Украина и Молдавия, в Кремле назвали ситуацию в Приднестровье кризисной. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Киев прекратил транзит российского газа, а Кишинев отказывается ликвидировать долг перед «Газпромом». На сегодняшний день без отопления в республике остаются 1,5 тыс. многоквартирных и более 70 тыс. частных домов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Приднестровью придется договариваться с властями в Кишиневе.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Энергетический кризис в Приднестровье стал одной из главных тем прошедших или почти прошедших новогодних каникул. Причина, как известно, в прекращении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Непризнанная республика получала его бесплатно, и это во многом способствовало подъему ее экономики и социальной сферы. Как выразился президент ПМР Вадим Красносельский, «газ был формой гуманитарно-технической помощи, которую Россия оказывала нашему государству в связи с деструктивными действиями Молдовы». При этом платить за все это предлагалось правительству в Кишиневе. Последнее против этого активно возражает и называет это формой политического давления. В результате возник долг перед «Газпромом» в $709 млн.

Россия, Молдавия и ПМР спорят о том, кто виноват в региональном энергетическом кризисе

Даже если газ теоретически вновь пойдет через Украину, в Молдавию Москва его поставлять не намерена, пока не будет ликвидирована вышеуказанная задолженность. Между тем в данный момент правый берег Днестра получает топливо из Румынии и предлагает его землякам с левого берега. ПМР брать вражеский газ отказывается и продолжает надеяться на помощь России. Кроме того, что немаловажно, за это придется платить, и платить много. Как бы то ни было, ПМР сегодня на грани замерзания, по крайней мере, так ситуация преподносится.

Кремль, со своей стороны, обвинил в происходящем Украину и опять же Молдавию. Как дальше будут развиваться события, не совсем понятно, ничто не указывает на то, что транзит через Украину может возобновиться. Хотя европейские клиенты, в частности словацкий премьер Роберт Фицо и венгерский Виктор Орбан, грозят Киеву страшными карами. Теоретически исключать, конечно, ничего нельзя. Однако можно так предположить, что если будет налажен альтернативный канал поставок в Молдавию и удастся полноценно заместить российский газ, тогда вопрос решится уже сам собой.

Иными словами, если в ближайшие месяц-два договориться не удастся, дальше найти решение будет еще сложнее. Ломать, как говорится, не строить. Разбитый сосуд обратно не склеить. Здесь накладывается еще и политический фактор.

Это же не просто бизнес-конфликт: нынешнее руководство в Кишиневе ориентируется на Запад, российский газ называет, как было сказано выше, формой энергетического и политического давления. И это еще больше усугубляет и без того непростое положение.

Что касается Приднестровья, опять же на сегодня нет никаких признаков того, что его кто-то собирается оперативно спасать. Так что, видимо, придется соглашаться и взять все-таки вражеский газ с правого берега. Но это может быть чревато последствиями, и не только экономического характера. Цена-то сильно возрастет, и населению придется больше платить.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...