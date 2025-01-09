«Это не просто бизнес-конфликт»

Во всем виноваты Украина и Молдавия, в Кремле назвали ситуацию в Приднестровье кризисной. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Киев прекратил транзит российского газа, а Кишинев отказывается ликвидировать долг перед «Газпромом». На сегодняшний день без отопления в республике остаются 1,5 тыс. многоквартирных и более 70 тыс. частных домов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Приднестровью придется договариваться с властями в Кишиневе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Энергетический кризис в Приднестровье стал одной из главных тем прошедших или почти прошедших новогодних каникул. Причина, как известно, в прекращении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Непризнанная республика получала его бесплатно, и это во многом способствовало подъему ее экономики и социальной сферы. Как выразился президент ПМР Вадим Красносельский, «газ был формой гуманитарно-технической помощи, которую Россия оказывала нашему государству в связи с деструктивными действиями Молдовы». При этом платить за все это предлагалось правительству в Кишиневе. Последнее против этого активно возражает и называет это формой политического давления. В результате возник долг перед «Газпромом» в $709 млн.

Даже если газ теоретически вновь пойдет через Украину, в Молдавию Москва его поставлять не намерена, пока не будет ликвидирована вышеуказанная задолженность. Между тем в данный момент правый берег Днестра получает топливо из Румынии и предлагает его землякам с левого берега. ПМР брать вражеский газ отказывается и продолжает надеяться на помощь России. Кроме того, что немаловажно, за это придется платить, и платить много. Как бы то ни было, ПМР сегодня на грани замерзания, по крайней мере, так ситуация преподносится.

Кремль, со своей стороны, обвинил в происходящем Украину и опять же Молдавию. Как дальше будут развиваться события, не совсем понятно, ничто не указывает на то, что транзит через Украину может возобновиться. Хотя европейские клиенты, в частности словацкий премьер Роберт Фицо и венгерский Виктор Орбан, грозят Киеву страшными карами. Теоретически исключать, конечно, ничего нельзя. Однако можно так предположить, что если будет налажен альтернативный канал поставок в Молдавию и удастся полноценно заместить российский газ, тогда вопрос решится уже сам собой.

Иными словами, если в ближайшие месяц-два договориться не удастся, дальше найти решение будет еще сложнее. Ломать, как говорится, не строить. Разбитый сосуд обратно не склеить. Здесь накладывается еще и политический фактор.

Это же не просто бизнес-конфликт: нынешнее руководство в Кишиневе ориентируется на Запад, российский газ называет, как было сказано выше, формой энергетического и политического давления. И это еще больше усугубляет и без того непростое положение.

Что касается Приднестровья, опять же на сегодня нет никаких признаков того, что его кто-то собирается оперативно спасать. Так что, видимо, придется соглашаться и взять все-таки вражеский газ с правого берега. Но это может быть чревато последствиями, и не только экономического характера. Цена-то сильно возрастет, и населению придется больше платить.

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Дмитрий Дризе