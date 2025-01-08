Морспасслужба: кормовую часть «Волгонефти-239» поднимут со дна после откачки мазута

Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов рассказал, как будет проходить поднятие кормовой части танкера «Волгонефть-239» со дна Черного моря. По его словам, сначала сотрудники Морспасслужбы извлекут из резервуаров кормовой части мазут, а затем снимут ее с отмели и транспортируют в безопасное место. Дату начала работ господин Чернов не сообщил, заявив, что сотрудники службы приступят к очистке, когда «погода позволит».

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» в результате крушения и шторма выбросило на мель в районе мыса Панагия (в 82 м от береговой черты в границах морского порта Тамань в Краснодарском крае). В конце декабря специалисты Морспасслужбы обследовали часть танкера с помощью спусков и установили более 250 боновых заграждений для предотвращения дальнейших утечек.

Для того чтобы поднять кормовую часть со дна и передать ее владельцу танкера для утилизации или реновации, необходимо полностью убрать из нее мазут. По словам господина Чернова, для этого сотрудники Морспасслужбы реанимируют систему подогрева нефтепродуктов танкера — завезут на судно около 20 т дизтоплива и пресной воды, чтобы нагреть мазут до температуры, при которой его можно будет перекачать на другое судно. Разогреть мазут до рабочих температур можно в течение пяти суток, отметил он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. По последним данным, выбросы мазута зафиксированы на побережьях Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пляжах Севастополя, Феодосии и Керчи.

Полина Мотызлевская