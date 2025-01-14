Главные новости за 14 января. Сочи

Октябрьский районный суд Краснодара продлил на месяц срок содержания под стражей бывшего советника главы Сочи Родиона Пищура, обвиняемого в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах.

Международный аэропорт Сочи объединил зоны выдачи багажа в едином пространстве.

С начала 2024 года в Сочи выявили рост интереса к препаратам, которые предназначены для профилактики вирусных инфекций.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Сочи, обвиняемого в краже значительных денежных сумм и ценностей из банковских ячеек.

В «Сириусе» ученые занимаются разработкой системы предупреждения землетрясений и других геоопасностей. Планируется, что разработку смогут использовать в тектонически активных регионах России.

В дни Крещенских купаний, 18 и 19 января, в Сочи пройдут дневные литургии и чины водосвятия в 37 храмах курорта, в том числе в Соборе Архангела Михаила и в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира.

Почти 2,5 тыс. ДТП произошли на трассе А-147 Джубга — Сочи за 2024 год. В них погибли 37 человек и пострадали 367.

Компания «Автодор» получила положительное заключение на реализацию четвертого этапа обхода Адлера, который станет ключевым элементом новой автодороги от трассы М-4 «Дон» до Сочи.

Аэропорт Сочи объявил тендер на создание частной сети мобильного широкополосного беспроводного радиодоступа private LTE.

В прошедшие праздники — с 29 декабря по 12 января — аэропорт Сочи обслужил более 469 тыс. пассажиров. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Сочи на Крещение оборудуют пять мест для организованных ночных купаний. В администрации курорта прошло совещание по вопросам безопасности в храмах и во время Крещенских купаний.