Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 14 января. Сочи

Октябрьский районный суд Краснодара продлил на месяц срок содержания под стражей бывшего советника главы Сочи Родиона Пищура, обвиняемого в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах.

Международный аэропорт Сочи объединил зоны выдачи багажа в едином пространстве. 

С начала 2024 года в Сочи выявили рост интереса к препаратам, которые предназначены для профилактики вирусных инфекций. 

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Сочи, обвиняемого в краже значительных денежных сумм и ценностей из банковских ячеек. 

В «Сириусе» ученые занимаются разработкой системы предупреждения землетрясений и других геоопасностей. Планируется, что разработку смогут использовать в тектонически активных регионах России.

В дни Крещенских купаний, 18 и 19 января, в Сочи пройдут дневные литургии и чины водосвятия в 37 храмах курорта, в том числе в Соборе Архангела Михаила и в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира.

Почти 2,5 тыс. ДТП произошли на трассе А-147 Джубга — Сочи за 2024 год. В них погибли 37 человек и пострадали 367.

Компания «Автодор» получила положительное заключение на реализацию четвертого этапа обхода Адлера, который станет ключевым элементом новой автодороги от трассы М-4 «Дон» до Сочи.

Аэропорт Сочи объявил тендер на создание частной сети мобильного широкополосного беспроводного радиодоступа private LTE.

В прошедшие праздники — с 29 декабря по 12 января — аэропорт Сочи обслужил более 469 тыс. пассажиров. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Сочи на Крещение оборудуют пять мест для организованных ночных купаний. В администрации курорта прошло совещание по вопросам безопасности в храмах и во время Крещенских купаний.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...