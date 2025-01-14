Праздничное богослужение и водосвятие пройдет в 37 храмах Сочи

В дни Крещенских купаний, 18 и 19 января, в Сочи пройдут дневные литургии и чины водосвятия в 37 храмах курорта, в том числе в Соборе Архангела Михаила и в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В рамках подготовки к празднованию Крещения Господня специалисты курорта организуют специальные места для купаний на морских пляжах и в речных купелях. По словам мэра, обеспечение безопасности окунаний станет приоритетом: специалисты установят настилы, выделенные дорожки, а также пункты обогрева для участников.

На межведомственном совещании акцентировали внимание на необходимости обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности. Для этого в дни Крещенских купаний на пляжах будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, казаки и медицинские работники. Наблюдение за ситуацией будет организовано как с берега, так и с воды.

Жителям и гостям курорта напоминают о важности проведения крещенских омовений исключительно в специально оборудованных местах. Закрытые пляжи перекроют заградительными барьерами.

«Ъ-Сочи» писал, что 18 и 19 января на курорте подготовят 11 мест для дневных и ночных купаний. Ночные организуют на пляжах «Чайка-1» в Адлере, «Маяк» в центре Сочи и «Багратион» в Лазаревском, а также в купелях на реке Чухукт в Катковой Щели и реке Куапсе в Мамедовой Щели.

Мария Удовик